Fiorentina, quanto vuoi acquistare? Se in attacco arrivano due rinforzi, in difesa serve un taglio: Mina a rischio

Il Corriere dello Sport-Stadio, sottolinea come la Fiorentina abbia due posti disponibili nelle liste per la Serie A comunicata a inizio stagione viste le cessioni a fine mercato estivo di Kokorin e Sabiri oltre all'esclusione forzata di Castrovilli per infortunio.

Due posti che, però, potrebbero essere colmati con un doppio investimento in attacco, oltre a un innesto che per forza dovrà arrivare anche in difesa. Scrive il quotidiano che a questo punto si renderebbe necessaria la cessione di un giocatore: tolto Pierozzi, che nella lista dei 25 rientra sotto la voce dei “formati nel club”, il primo a rischio taglio è Yerry Mina, che ha avuto un inizio di stagione in viola con poco spazio.