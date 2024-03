Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato nel suo editoriale per il sito dell'emittente anche del recupero di Atalanta-Fiorentina, gara rinviata a data da destinarsi dopo il malore occorso a Joe Barone:

“Ci lamentiamo sempre dei calendari intasati, non sappiamo quando recuperare Atalanta-Fiorentina ma poi nessuno fa nulla per evitare settimane inutili come questa dove l’Italia deve fare viaggi intercontinentali per giocare due partite inutili. Le stranezze del calcio di oggi”