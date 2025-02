Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina chiederà un sacrificio a Cataldi e uno sforzo a Comuzzo

Due pagine sulla Fiorentina presenti stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 14

Ampio spazio per: “Tutti i dubbi di Palladino sulla via del rilancio viola”. Sottotitolo: “Dopo le sei cessioni e senza i nuovi che non possono essere schierati la Fiorentina chiederà un sacrificio a Cataldi e uno sforzo a Comuzzo”. In taglio basso: “Ndour: Centrocampista box to box”.

Pagina 15

Qui leggiamo: “Emozione Bove in un Franchi tutto esaurito”. Sottotitolo: “La parte dello stadio agibile sarà sold out e lo abbraccerà in un’atmosfera particolare”.