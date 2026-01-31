Il ballottaggio estivo sfumato: dopo Dzeko, anche il Bologna rinuncia al suo bomber esperto e manda Immobile da Ikonè

L'estate scorsa sembrava quasi un ballottaggio quello tra Ciro Immobile e Edin Dzeko, con la Fiorentina interessata a entrambi per pescare un vice Kean che fosse all'altezza della situazione ma non troppo ingombrante. La società viola al bosniaco ci ha rinunciato ormai da diversi giorni e lo stesso farà a breve il Bologna, che dall'ex bomber laziale ha ottenuto anche meno, complice un lungo infortunio.

Per Immobile si apriranno le porte della Ligue 1 dove ad attenderlo c'è il Paris Fc di Ikonè. A conferma che i colpi over 35 a volte riescono sì (vedi il caso De Gea) ma sono tantissimi i casi in cui la scommessa non ripaga l'investitore.