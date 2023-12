La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina è tra le big

Un articolo sui viola presente nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 17

Qui, sul sorteggio dei play off di Conference League, leggiamo: “La Fiorentina è fra le big Ajax e Betis la inseguono”. Sottotitolo: “Italiano conoscerà i rivali a febbraio mentre olandesi e spagnoli cercano il pass per entrare tra le favorite”.

Rivincita viola

Articolo che inizia così: “La Conference League è come un cortile di casa delle italiane: in due edizioni, la Roma ha conquistato il trofeo battendo il Feyenoord (che adesso ritroverà nel playoff di Europa League), mentre la Fiorentina a maggio è stata sconfitta in finale dal West Ham. Da quella serata rabbiosa è partita la rivincita dei viola: primo posto nel girone e con esso un turno in meno da disputare sulla strada per la finale di Atene, il 29 maggio prossimo”.