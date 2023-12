La Fiorentina può sorridere: Due mine vaganti stanno per saltare. E anche una terza rischia...

A ben vedere, il lotto delle partecipanti alla Conference League è sicuramente di livello più alto rispetto a quello della scorsa stagione, almeno stando ai nomi.

Due mine vaganti in meno

Però per la Fiorentina qualche buona notizia è arrivata dal sorteggio di ieri. Ci sono almeno un paio di partite dei play off in cui una mina vagante per il prosieguo della competizione salterà di sicuro. Parliamo di: Real Betis Siviglia-Dinamo Zagabria e Union SG-Eintracht Francoforte.

Sulla bontà degli spagnoli c'è poco da dire, mentre la Dinamo ha avuto anche passaggi recenti in Champions League, senza considerare il fatto che una trasferta a Zagabria non è mai una passeggiata di salute. L'Union SG sta letteralmente dominando il campionato belga, mentre l'Eintracht, due stagioni or sono, ha vinto l'Europa League. Sono tutte avversarie temibili.

Ma occhio all'Ajax

Occhio anche ad Ajax-Bodø/Glimt, perché gli olandesi quest'anno non sono così competitivi. La loro storia è di primo piano anche in Europa, ma contro i norvegesi…

Da queste avversarie, ovvero dalle squadre che si affronteranno ai play off, uscirà fuori il nome del prossimo ostacolo dei viola in Conference.