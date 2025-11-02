Un autogol consegna un'altra vittoria all'Inter e il Verona resta alla portata della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell'anticipo delle 12:30 della decima giornata di Serie A l'Inter vince per 1-2 in casa del Verona.

La cronaca della gara

A sbloccare la gara è Zielinski con una conclusione in area al 18' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 40' i padroni di casa trovano il pareggio con Giovane, che in contropiede si beve Bastoni e di destro segna il suo primo gol in Serie A. I nerazzurri trovano la vittoria in pieno recupero al 93' con il pallone messo nel mezzo da Barella e deviato in porta dal difensore gialloblù Frese.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria l'Inter guidata da Chivu va a quota 21 raggiungendo la Roma al secondo posto in classifica, mentre il Verona allenato da Zanetti resta a 5 a portata della Fiorentina.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Roma 21, Milan 18, Inter 18, Juventus 18, Como 17, Bologna 15, Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Torino 12, Lazio 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa 5, Fiorentina 4, Genoa 3.