Bruni: "Kean mi ha stupito, pensavo finisse come Balotelli, invece fa il proprio mestiere come si deve. Merito anche del lavoro di Palladino"

Luciano Bruni, ex Fiorentina (ma anche Hellas), è stato intervistato da Radio Bruno durante il PentaSport sulla partita di domani, e del rendimento di Kean sin qui.

“Verona avversaria tosta, ma in trasferta non sono così temibili”

Sul Verona: “Perdere non fa mai bene, specialmente contro squadre inferiori, e domani arriva il Verona: si prospetta una partita impegnativa vista la loro ultima vittoria in casa, al netto del momento difficile della Roma. Tuttavia, in trasferta l'Hellas non brilla particolarmente”

“Kean è un attaccante che fa la differenza: pensavo sarebbe finito come Balotelli”

Sulla stagione di Kean: “La classifica della Fiorentina parla chiaro: nel calcio la differenza la fa l'attaccante che la butta dentro, e Kean è uno di quelli che fa il proprio mestiere come si deve. Sta giocando con continuità, la fiducia gli fa bene: a dire il vero, quando era giovane, pensavo sarebbe finito come Balotelli, invece ha le qualità giuste per fare il salto di qualità. Bravo anche Palladino a valorizzarlo, si vede il suo lavoro positivo”