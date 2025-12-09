Il retroscena di Trevisani: "La Fiorentina ha chiamato De Rossi in ritardo, era già al Genoa. Avrebbe fatto male ad andare a Firenze"

Il telecronista e giornalista Riccardo Trevisani ha parlato anche di Daniele De Rossi a Cronache di Spogliatoio, allenatore che la Fiorentina aveva sondato per il post Pioli.

Il retroscena sulla Fiorentina

“De Rossi ha solo provato a far giocare il Genoa un pochino di più a pallone e ha fatto 9 gol in 4 partite, una cosa surreale rispetto a come andavano prima. E De Rossi sta anche tenendo la media di 2 punti a partite che aveva tenuto quando era subentrato a Roma. L’hanno chiamato, in ritardo, dalla Fiorentina mentre stava andando al Genoa.

Avrebbe fatto male

“Avrebbe fatto male, vista la situazione, ad andarci, ma soprattutto il Genoa ha manifestato una volontà più forte di prenderlo. E credo si veda, da come lo stanno accompagnando in tutte le cose e da come credo lo accompagneranno nel mercato di gennaio”.