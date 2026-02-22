Wyness: "Paratici e Lange? E' molto pericoloso avere due persone, non si arriva mai a capire com'è andata la storia"

Si continua a discutere di Fabio Paratici e del suo operato in Inghilterra, nonostate il dirigente abbia lasciato il Tottenham ormai da qualche settimana e si sia già insediato alla Fiorentina.

“Pericolo avere due persone nello stesso ruolo”

Su Football Insider ne ha parlato il dirigente calcistico (esperienza recente anche all'Aston Villa), Keith Wyness, il quale ha criticato il modello Tottenham dove c'erano Paratici e Lange a fare i direttori sportivi in contemporanea: “Penso che sia molto pericoloso avere due persone, potrebbero giocarsi l'uno contro l'altro e non si arriva mai a capire com'è andata la storia, quando accadono i problemi”.

“Devi avere un solo responsabile”

E poi: “Insomma, va tutto bene fin quando vinci; entrambi vogliono condividere questo successo, ma è quando sorgono i problemi che non sai mai esattamente cosa è stato fatto e cosa è andato storto. Quindi devi avere una persona responsabile. Per questo non mi piace il modello dei due direttori sportivi".