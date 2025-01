Ikone cercato con forza anche in Francia: trattativa aperta e il calciatore gradisce la destinazione. I dettagli

Il Paris FC non farà follie durante il mercato di gennaio, ma cercherà comunque di rinforzarsi. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club è in piena trattativa con Jonathan Ikone, esterno destro della Fiorentina, che è molto attratto dall'idea di trasferirsi nella capitale francese. Il giocatore viola infatti ha già rifiutato delle offerte, tra cui quella importante del Chicago Fire dall'MLS.

C'è un ex viola nel Paris FC

Sebbene disputi la Ligue 2, la società transalpina è seconda e in piena corsa per essere promossa in Ligue 1, dunque stuzzica il classe ‘98, che potrebbe far ritorno in patria nella capitale parigina. Nella squadra milita l’ex centrocampista viola Maxime Lopez.

Pista non semplice, ma non impossibile. Si attendono novità

L'affare non è semplice, anche se i costi non spaventano il Paris FC. La volontà della dirigenza resta quella di non stravolgere un gruppo che sta facendo molto bene, evitando di aumentare la pressione dopo l'acquisto del club da parte della famiglia Arnault. Nei prossimi giorni probabilmente ci saranno novità, che permetteranno di capire se la trattativa potrebbe concludersi positivamente o meno.