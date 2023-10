L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio per parlare dell'avvicinamento alla sfida contro l'Empoli: “Nonostante sia un avversario in grave difficoltà, che ha migliorato il gioco ma che continua a non fare il gol, va rispettato. La Viola dovrà ancora allungare la sua classifica, è una situazione fin troppo buona per rinunciare a questa occasione".

Sulla pausa per le Nazionali: “Salutare? Non so se lo sia stata, ce lo dirà il campo. Certo è che l'avvicinamento a impegni sempre più frequenti richiede bravura nel turnover. L'allenatore ha una grande responsabilità, non può sbagliare”.