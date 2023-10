"Per Kayode Firenze è la piazza perfetta dove farsi le ossa. Italiano? Può ambire a palcoscenici importanti"

Il dirigente sportivo Gianluca Nani, che può vantare anni di esperienza in Premier League, ha parlato a Radio Bruno Toscana di Michael Kayode: “La Fiorentina ha per le mani un talento assoluto, che tuttavia deve ancora crescere molto com'è normale che sia a quell'età. E' chiaro che sia facile rendere bene all'interno di una squadra dai meccanismi oliati come quella viola. La strada intrapresa da Kayode è quella giusta e Firenze è la piazza perfetta per farsi le ossa”.

E poi su Italiano: “Mi auguro di vederlo sempre in Italia, sono gli allenatori come lui che possono aiutare il nostro campionato a tornare competitivo come una volta. Fa sicuramente parte dei tecnici che stanno ottenendo i risultati migliori e credo che in futuro possa ambire a palcoscenici molto importanti”.