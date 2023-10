La Fiorentina del futuro: nell'Under 17 viola c'è un attaccante che sta facendo sempre più parlare di sè

Non solo un centro sportivo futuristico, ma anche e soprattutto un luogo di aggregazione per tutta la famiglia Fiorentina. Dalla prima squadra ai più piccoli, con l'obiettivo di costruire in casa i campioni del futuro. Ecco perché, a maggior ragione dopo l'inaugurazione del Viola Park, diventa importante seguire con attenzione cosa succede nel settore giovanile della Fiorentina.

Un bilancio nel complesso positivo quello delle formazioni viola, ma ce n'è che sta decisamente stupendo. Parliamo dell'under 17 guidata da Marco Capparella, che attualmente si trova prima in classifica a punteggio pieno (18 punti in sei giornate). Tra i tanti ragazzi di talento che compongono questa squadra, spicca il nome di Stefano Maiorana. Attaccante classe 2007, ha già segnato 8 gol in sei partite piazzandosi al primo posto della classifica marcatori. Un ragazzo da tenere d'occhio…