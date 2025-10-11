Serena: "Kean funziona con Retegui perché hanno voglia di trovarsi e duettare. Ricordano Rossi-Graziani"

Di attaccante se ne intende Aldo Serena, oggi commentatore per Sky, e protagonista di un intervento a Tuttosport nel quale ha parlato così di Kean e dell'attacco della Nazionale:

"Nella prima partita in cui Gattuso li ha schierati titolari (Kean e Retegui ndr) ero curioso di capire come si sarebbero integrati e credo che la coppia funzioni proprio perché tra i due è forte la volontà di trovarsi e di giocare insieme. Retegui è bravo a scaricare dietro il pallone e a difenderlo, mentre Kean gli può anche un po’ girare intorno. Kean è bravissimo ad attaccare lo spazio, a lavorare in ampiezza perché è un attaccante con una fisicità notevole, mentre Retegui il meglio lo dà in area dove è micidiale.

Che coppia ricordano? Non vorrei essere blasfemo ma dico Rossi e Graziani. Ciccio era un toro: aveva fisicità e sapeva attaccare la profondità portandosi a spasso spesso un paio di avversari. Proprio come Kean".