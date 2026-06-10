Una spruzzata d'azzurro per la Fiorentina. Una coppia che fa al caso dei viola

Una spruzzata d'azzurro per la nuova Fiorentina. Tra i tanti profili che potrebbero soddisfare questi criteri, spiccano Luca Koleosho e Caleb Okoli. Dell'argomento se ne occupa stamani La Gazzetta dello Sport.

Koleosho

Koleosho, 21 anni, è un azzurro a stelle e strisce perché nato negli Usa e naturalizzato italiano. Nell'ultima stagione è stato in prestito al Paris Fc. Si è visto con l'Italia nel doppio impegno contro Lussemburgo e Grecia (in quest'ultima gara ha preso un palo). Koleosho è un esterno offensivo rapido e duttile che parte da dietro e potrebbe esaltarsi nel 4-3-3 di Grosso. Cartellino di proprietà del Burnley, retrocesso in Championship (Serie B inglese), che lo ha pagato a suo tempo 3 milioni di euro, quindi costi contenuti.

Okoli

Poi c'è Caleb Okoli, 24 anni, centrale del Leicester City, retrocesso addirittura in terza serie, ma scuola Atalanta. Quest'estate può partire per meno di 10 milioni.