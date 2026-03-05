Le condizioni di Kean tengono banco in casa Fiorentina: l'attaccante si allena a parte ma la tibia non preoccupa Vanoli. Contro il Parma...

A poco piu di tre giorni dalla delicata sfida casalinga contro il Parma, l’edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina. La squadra gigliata è tornata ad allenarsi questo pomeriggio all’interno del Viola Park, con il tecnico gigliato Paolo Vanoli che ha da sciogliere i suoi dubbii a riguardo di Moise Kean.

Ecco come sta Moise Kean dopo la botta rimediata ad Udine

L’attaccante classe 2000, che lunedì sera contro l’Udinese è stato costretto ad uscire anzitempo a causa di un infortunio, sta continuando il suo percorso di avvicinamento alla partita contro i ducali: l’attaccante quest’oggi non si è allenato regolarmente con i compagni ma ha svolto una speciale sessione di lavoro differenziato. Secondo quanto riportato dall’emittente la Fiorentina non è ero assolutamente preoccupata in vista di domenica. Nonostante sia chiaro che piu ci si avvicina e meno sono le possibilità di un suo rientro, la sensazione che intro il Parma l’attaccante ci sara: da capire se dal primo minuto o sono a partita in corso.

L'infortunio non sembra però preoccupare la Fiorentina

Il problema fisico è il solito: contro i bianconeri Kean ha chiesto il cambio dopo aver riavvertito il fastidio alla tibia, che già in precedenza lo aveva tenuto ai box per qualche settimana. Lo staff medico della Fiorentina sta monitorando attentamente la situazione, ma dalle prime indicazioni non emergono segnali di particolare allarme. Il lavoro personalizzato dovrebbe quindi servire principalmente a gestire il recupero del giocatore, senza compromettere la sua possibile presenza nella prossima gara contro il Parma, con l'attaccante che verrà quindi valutato nei prossimi giorni.