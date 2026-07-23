Per una Fiorentina che sceglie di ringiovanirsi, c'è un Milan che riparte da Modric: trovato l'accordo per il prolungamento

Per una Fiorentina che, dopo l'ultima disastrosa stagione ha scelto di affidarsi a Fabio Paratici, ha scelto di rivoluzionare la propria rosa puntando su un netto ringiovanimento del gruppo da dare a disposizione a Grosso, c'è un Milan che continua a puntare sui cosiddetti over.

L'accordo è stato trovato: Milan e Modric avanti ancora insieme

E' infatti notizia di questo pomeriggio che Luka Modric sarà un giocatore del Milan anche nella prossima stagione: il croato classe 1985 il contratto che lo legava al club. I rossoneri hanno comunicato ufficialmente che il centrocampista croato ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. Questo il comunicato ufficiale del Milan:

"Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modric continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14".