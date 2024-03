La probabile formazione della Fiorentina: solito ballottaggio in difesa. Dietro a Belotti più Ikoné di Nico Gonzalez con Beltran e Sottil

Alle 20.45 per la Fiorentina sarà tempo di scendere in campo contro il Milan, davanti a un Franchi strapieno per questa partita tanto fondamentale quanto particolare dopo la scomparsa di Joe Barone.

Solito ballottaggio in difesa

Italiano si affiderà a Terracciano tra i pali, mentre davanti a lui la linea difensiva sarà composta da Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta (come sempre in ballottaggio con Ranieri) e Biraghi.

Ikoné più di Nico Gonzalez

In mediana posto assicurato per Arthur e Mandragora, mentre dietro all'unica punta Belotti ci saranno Ikoné (in vantaggio su Nico Gonzalez, pronto semmai a subentrare), Beltran e Sottil.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta/Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Belotti.