FOTO - La Fiorentina parte per Vienna... sotto gli occhi di un grande ex viola. I saluti e l'abbraccio con Džeko

La Fiorentina vola in partenza per Vienna, direzione Allianz Stadion per sfidare il Rapid Vienna nella seconda giornata di fase campionato di Conference League. Per la prima uscita europea della quadra viola in questa stagione (escludendo il preliminare di Presov), c'è un'accoglienza speciale.

Un ospite speciale a Peretola per la Fiorentina

All'aeroporto di Peretola, come testimoniano le immagini pubblicate dal club viola, c'è un ospite speciale: Franck Ribery! La leggenda del calcio, passata anche dalla Fiorentina e ormai ritirato, ha fatto visita alla squadra. Ha salutato anche le telecamere: “Ciao! Forza Viola, dai”.

Ribery si ferma a parlare a lungo con Džeko

Ribery si è fermato a parlare a lungo con Edin Džeko. I due non hanno mai giocato insieme, ma spesso hanno condiviso il campionato negli stessi anni (dalla Bundesliga alla Serie A) e condividono un grande rispetto per l'altro. Di seguito, le immagini pubblicate dalla Fiorentina su Instagram.