In arrivo una serie di incroci tra Fiorentina e Atalanta. A rischio uno dei migliori attaccanti nerazzurri: la situazione

Tra Fiorentina e Atalanta, è in arrivo una sequenza di impegni ravvicinati e molto importanti. Prima la trasferta al Gewiss Stadium in campionato a fine marzo, poi la doppia semifinale di Coppa Italia. Intanto, Gasperini deve fare i conti con uno stop prolungato per uno dei suoi migliori attaccanti.

Lookman ancora out: quando rientra?

Ancora niente rientro per Ademola Lookman, tornato dalla Coppa d'Africa con una distorsione alla caviglia. Il nigeriano si sta allenando, ma a parte e l'Atalanta vuole farlo rientrare senza alcuna fretta, evitando rischiose ricadute. Come riporta Tuttomercatoweb.com, si avvicinano sfide contro Inter, Bologna, Juventus e Fiorentina. La presenza di Lookman, per gli impegni elencati, è a rischio.