Alessandro Bocci, giornalista e tifoso gigliato, ha parlato a Radio Bruno Toscana a poche ore dalla sfida che vedrà la Fiorentina impegnata a Empoli, dopo il KO di Bologna:

“Fiorentina non in forma in questo momento”

“La Fiorentina in questo momento non sta bene e questo si vede benissimo in campo. Il Bologna invece mercoledì sembrava indomabile, con un obiettivo fisso in testa e un entusiasmo molto forte”.

“Ma chiudere bene la stagione è nell'interesse anche di Italiano”

E ancora: “Alla società viola imputo il fatto di non aver comprato un esterno all’inizio del mercato e aver mandato la squadra in campo per più di un mese con una sola opzione in quel ruolo. Oggi l'Atalanta o lo stesso Bologna sono altre realtà ma comunque la Viola ha più punti rispetto all’anno scorso. Chiudere bene la stagione è negli interessi sia di Commisso che di Italiano”.