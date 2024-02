Enzo Bucchioni, noto giornalista e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno Toscana del perioduccio della Fiorentina, recentemente uscita con le ossa rotte da Bologna:

"Perché noi, tifosi della Fiorentina, dovremmo dannarci l'anima dicendo che il Bologna è più forte e arriverà in Europa mentre noi siamo scarsi e quant'altro? A Bologna sono 25 anni che non vanno in Europa, qua invece abbiamo delle certezze, sono due anni di fila che giochiamo la Conference e possiamo ancora arrivare alla qualificazione. Dunque, ci vorrebbero meno discorsi di questo tipo".

E su: “Col Frosinone doveva essere una vittoria di svolta, ma qui il momento NO dura da un mese e mezzo. A Bologna la Fiorentina ha giocato persino peggio che a Lecce, è il gioco di Italiano ciò che sta mancando. Biraghi sta giocando male sì, ma non da adesso; Nzola lo stesso, Parisi e Barak… C'è stato un calo evidente degli interpreti principali, Nico ancora non si è ripreso, Jack dopo le voci con la Juve è diventato un giocatore normalissimo…”.