La cessione di Bellanova l'ultimo affronto alla Torino granata: "Ci sentiamo presi in giro". E domenica i tifosi manifestano contro Cairo

Se in casa Fiorentina le critiche alla società sono ormai all'ordine del giorno, altrove la situazione non è molto diversa. La cessione di Bellanova all'Atalanta è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in quel di Torino, dove i tifosi granata sono ormai schierati contro la gestione del presidente Urbano Cairo.

“Ci sentiamo presi in giro”

“Ci sentiamo presi in giro” le parole di Maria Rosa Mascheroni, presidente dell'Unione Club Granata, riportate da Tuttosport. “Penso che il disegno di Cairo sia quello di spezzettarci, di farci diventare una squadra di media classifica in modo che nessuno si lamenti”.

Torino si fa sentire

Il pensiero è comunque a tanti altri esponenti del tifo granata, per i quali ormai non regge più neanche la strategia di far ricadere sempre le colpe sulla volontà dei giocatori che se ne vanno. Domenica pomeriggio è prevista una manifestazione contro Urbano Cairo: Torino si fa sentire con il suo presidente.