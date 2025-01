Dopo l'erroraccio l'addio? Moreno possibile pedina di scambio per arrivare a Pablo Marì, ma l'argentino piace anche all'estero

Come riporta Sky Sport, ci sono novità sull’asse Fiorentina-Monza. Nell'operazione che porterà Pablo Marì a Firenze, infatti, potrebbe essere coinvolto un altro difensore. Si tratta di Matias Moreno, nome salito alla ribalta in queste ore per la buona prestazione contro il Napoli, poi macchiata da un grossolano errore che è costato il 2-0 dei partenopei.

L'argentino potrebbe essere usato come pedina di scambio con il Monza, ma la Fiorentina vuole pensarci questa settimana prima di prendere una scelta definitiva. Il difensore argentino piace anche in Spagna.