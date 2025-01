Pablo Marì verso Firenze, richieste folli dal Brasile per Luiz Henrique. E uno tra Parisi e Kayode saluterà

La Nazione si concentra questa mattina anche sulle possibili mosse di mercato della Fiorentina in questa sessione invernale. Definito l'arrivo di Valentini e a breve anche quello di Folorunsho, la prossima novità in casa viola potrebbe essere Pablo Marì del Monza. Il difensore ha già detto sì alla Fiorentina e ha già giocato con Palladino. Esperienza sia per la difesa a quattro che per un possibile ritorno a tre.

E sempre in difesa, capitolo cessioni, si registra la possibile partenza di uno tra Kayode (seguito dal Brentford) e Parisi (seguito dal Como). Praticamente impossibile, però, che la Fiorentina possa cederli entrambi. Per sostituire la possibile partenza di Kayode, la società viola segue Coulibaly del Parma.

E dal Brasile intanto si registrano richieste folli per Luiz Henrique, con il Botafogo che punta a ricavare addirittura 40 milioni dalla sua cessione. Con questi costi, l'affare è infattibile per la Fiorentina.