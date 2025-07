Numeri da Champions per la Fiorentina in una speciale e… sfiancante classifica

Un tema che ricorre spesso negli ultimi tempi è quello della quantità di partite che le squadre sono ormai chiamate a disputare. Esempio lampante l’Inter, che raggiungendo la finale di Champions e partecipando al Mondiale per club ha toccato quota 62 match stagionali. Ma la Fiorentina non è da meno.

Numeri da Champions

La squadra viola infatti ha disputato 53 incontri, piazzandosi al quarto posto di questa speciale classifica dietro a Inter, Milan e Juventus. Una partita in più per la Fiorentina rispetto a Lazio, Atalanta e Roma, appaiate a quota 52. Non è stata comunque la stagione più dispendiosa per i viola, eliminati precocemente dalla Coppa Italia e per la prima volta esclusi dalla finale di Conference League.