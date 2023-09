Ikone regolarmente con la squadra, differenziato per Pierozzi. Due assenze nell'ultimo allenamento prima della partenza

Ultimo allenamento della Fiorentina prima della partenza verso il Belgio, dove i viola giocheranno contro il Genk per la Conference League.

La buona notizia è rappresentata dalla presenza di Ikone, regolarmente in gruppo. Il francese dunque, stavolta, dovrebbe far parte della comitiva che affronterà questa trasferta.

Presente in campo anche Pierozzi, ma per il giovane esterno il programma prevede un allenamento di tipo differenziato, con corsa in solitario rispetto alla squadra.

Mancano sia Mina, che si è infortunato con la nazionale colombiana, che Castrovilli che ancora ne avrà per un bel pezzo prima di poter rientrare.