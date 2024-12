La Fiorentina vuole un centravanti dell'Everton in scadenza. L'operazione si può fare già a gennaio: i dettagli

La Fiorentina si muove già, verso il mercato di gennaio. Oltre all'arrivo a Firenze di Nicolas Valentini, entro la fine della prossima settimana, il club viola guarda anche a un intervento in attacco per far rifiatare il titolarissimo Moise Kean.

Fiorentina, occhi in Premier League: un centravanti già a gennaio?

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Fiorentina vuole Dominic Calvert-Lewin. Il centravanti inglese è in forza all'Everton, ma il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025 e la società viola è interessata. Un'eventuale operazione, comunque, apre le porte a un arrivo già a gennaio.