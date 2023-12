Zero minuti per Amrabat nel KO dello United in casa del West Ham. Anche ten Hag lo taglia fuori

Continua il periodo nero del Manchester United, che cade per l'ottava volta su 18 gare in Premier League in questa stagione. Contro i vincitori dell'ultima Conference League, il West Ham, finisce 2-0.

Il racconto

Match sbloccato al 72' con Bowen e raddoppiato al 78' con Kudus. Entrambe le reti sono arrivate su assist di Paqueta, che condanna così la squadra di Ten Hag al momentaneo 8° posto.

E Amrabat?

Zero minuti in campo per il giocatore di proprietà della Fiorentina, Sofyan Amrabat, che continua a restare ai margini del progetto dopo le recenti indiscrezioni sul suo-ormai-certo rientro a Firenze. Adesso resta solo da capire se già a gennaio (improbabile) o a fine stagione.