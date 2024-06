Il giornalista e tifoso viola Marcello Mancini, oggi firma de La Verità, a Lady Radio ha parlato a 360 gradi di Fiorentina e delle vicende viola che stanno tenendo banco in queste ore, dal campo al mercato.

‘Pradè conosce bene l’ambiente calcio e ha rapporti'

“Non si può aspirare a chissà cosa, in primis perchè la Fiorentina offre un'Europa che non è la più prestigiosa, ma Depay sarebbe un profilo più affidabile rispetto ad altri scelti in passato. Sono abbastanza ottimista perchè stanno emergendo le ragioni per cui la squadra non si è rafforzata in passato, c'erano dei conflitti in società che non hanno permesso di fare le scelte migliori. Ora spero che questo sia possibile, per poter avere un buon futuro, serve affidare tutta la gestione del mercato a Pradè. Il direttore sportivo viola conosce l'ambiente, i calciatori, ha rapporti nel mondo del calcio”.

‘Spero si possano ricucire i rapporti con Castrovilli’

“Castrovilli, Bonaventura e Beltran li terrei tutti, sono calciatori importanti. Se dovessimo perderne uno, lascerei andare Bonaventura, tenendo gli altri due. Non ho ancora capito i rapporti tra Castrovilli e la Fiorentina. Il calciatore era stato ceduto, non si era comportato benissimo. Il giocatore è di prospettiva e ha mostrato le sue qualità anche nello scorcio di quest'anno. Fossi la società farei uno sforzo per il giocatore, lasciando da parte le permalosità e recuperando certi rapporti umani. Se Castrovilli sta bene fisicamente è un gran giocatore”.