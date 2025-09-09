Alla premiazione del 45° premio Nereo Rocco a Coverciano ha parlato il capitano della Fiorentina Luca Ranieri, premiato come personaggio emergente del calcio.

Le parole di Ranieri

“Mi scuso per il ritardo, ma oggi mister Pioli ha deciso di metterci il doppio allenamento ed ha un po' esagerato (ride ndr). Ricevere questo premio è un grande onore, mi fa tanto piacere essere qui”.

Sulla gara di sabato

“Vuol dire che il lavoro dello scorso anno è stato premiato, anche grazie ai compagni, all'allenatore e allo staff. Cercherò sempre di migliorarmi. Già sabato avremo una partita importante, sarà bello rivedere i nostri tifosi al Franchi”.