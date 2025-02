Fagioli ad oltranza, la proposta della Fiorentina. Il Marsiglia prova a fargli spazio cedendo Kone

Come già scritto in mattinata, la volonta della Fiorentina è quella di provarci fino alla fine per Nicolò Fagioli.

Sul centrocampista della Juventus c'è anche il Marsiglia che sta chiudendo la cessione di Ismael Kone al Rennes in prestito oneroso con diritto di riscatto.

E questa formula, quella del prestito con diritto di riscatto, viene proposta dalla Fiorentina alla Juve per il classe 2001. Ci sono da vincere le rimostranze della società bianconera che vorrebbe l'obbligo di riscatto.