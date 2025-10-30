Pioli e la Fiorentina ora sono nei guai. Per dirla alla Pradè, Lecce è vita o morte

Nessuno sano di mente poteva sperare che questa Fiorentina in crisi potesse vincere a San Siro contro l'Inter. Però la squadra si è sgretolata dopo la prima, vera difficoltà, dopo il primo episodio negativo.

Peggior partenza della storia

La peggior partenza in campionato della storia quasi centenaria dei viola si sta portando dietro strascichi importanti. Niente decisioni definitive per il momento, ma una sola certezza: la partita col Lecce, per dirla con un'espressione utilizzata dal diesse, Daniele Pradè sarà da vita o morte.

Pioli traballa

Principalmente lo sarà per l'allenatore, Stefano Pioli, che rischia la sua panchina. Non ci saranno dimissioni stavolta, così come successo all'epoca dei Della Valle, ma al limite un esonero che la dirigenza viola spera vivamente di poter evitare.

E qualcuno si sta scaldando…

Qualche allenatore disoccupato (De Rossi e Vanoli in primo luogo) sta scaldando già i motori. Tocca a Pioli, se ha la forza per farlo, respingere il pericolo al mittente.