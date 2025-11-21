Un reparto da rinforzare nel mercato di gennaio: intanto l'Udinese mette alla porta a prezzo di saldo uno dei suoi centrocampisti

Quello di gennaio sarà un mercato fondamentale per la Fiorentina, che dovrà intervenire per colmare alcune lacune (più tecniche che numeriche) nei attualmente sussistono nelle zone nevralgiche del campo. Una di queste è indubbiamente il centrocampo e, a tal proposito, c'è un centrocampista che ormai da anni gioca in Serie A che a gennaio potrebbe partire.

Lovric lascerà Udine

Si tratta di Sandi Lovric, calciatore dell'Udinese ormai ai margini del progetto tecnico. Il tecnico Runjaic gli ha concesso solo le briciole in questo avvio di stagione, preferendogli Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta e Piotrowski. Per questo motivo, secondo quanto raccolto da TMW, Lovric può lasciare Udine nella finestra invernale di calciomercato. La società non ha intenzione di ostacolare una sua partenza e sarebbe disposta ad accettare anche un prestito con obbligo di riscatto. La valutazione del classe 1998 si aggira sugli 8 milioni di euro, decisamente meno rispetto a quanto Pozzo chiedeva solo pochi mesi fa: chissà se la Fiorentina ci farà un pensierino.