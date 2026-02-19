Corriere Fiorentino: Senza i big, un'occasione per tanti
Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.
Pagina 9
Apertura per: “Senza i big”. Tante assenze per la Conference: “De Gea non convocato per un problema al dito, in vista del Pisa a casa pure Kean, Dodò, Solomon. Vanoli: ”Occasione per tanti".
Gioca Lezzerini
Sull'altro versante: “Lo Jagiellonia senza bomber e regista: ”Vi ricorderete di noi...". In taglio basso: “Gioca Lezzerini, a dieci anni dall’ultima volta”. Sottotitolo: “Nel 2016 parò in Europa League, in estate il ritorno a parametro zero: ”Sarà bello".
💬 Commenti