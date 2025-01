Flachi: "Folorunsho lo metterei subito in campo. Sul mercato serve un attaccante esterno come Luiz Henrique, sarebbe importantissimo"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno della partita di questa sera contro il Monza, ma non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Stasera la squadra viola ha l'obbligo di vincere, perché l'occasione per risalire la classifica e prendere punti sulle avversarie è ghiotta. Ultimamente la Fiorentina ha subito il calo fisico, perché Palladino ha fatto poco turnover e ha coinvolto meno tutti i giocatori rispetto a Italiano lo scorso anno. Poi sono anche mancati giocatori come Colpani e Gudmundsson.

All'islandese serve dare continuità. Se sta bene va lasciato libero di svariare, Beltran rispetto a lui tiene la squadra più compatta. Folorunsho? Lo metterei subito in campo, è più fisico rispetto a Bove e bisogna vedere che posizione prenderà. Mercato? Serve un attaccante esterno. Prenderei uno come Luiz Henrique, uno che corre, dribbla e crea superiorità. Sarebbe importantissimo".