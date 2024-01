Le parole di Funaro

Il candidato sindaco del PD per le elezioni comunali a Firenze Sara Funaro ha parlato a RTV38 del tema stadio, direttamente da Palazzo Vecchio.

‘Vogliamo far rimanere la Fiorentina a giocare a Firenze’

“Penso che l’amministrazione comunale stia facendo un lavoro molto importante su questo tema, lo ha detto chiaramente il sindaco. Stiamo cercando di dare risposte per far sì che la Fiorentina rimanga a giocare a Firenze e in tal senso c'erano proposte come quella del Padovani. La città di Firenze e i tifosi viola hanno il diritto di avere uno stadio coperto, ristrutturato e all’altezza della città”.