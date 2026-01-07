Beltran: "Non mi sono goduto al massimo l'esperienza alla Fiorentina. Kean e De Gea tra i giocatori più forti mai visti"

L'attaccante di proprietà della Fiorentina, ora in prestito al Valencia, Lucas Beltran ha parlato al canale YouTube dell'influencer argentino Ezzequiel: “Moise Kean è il miglior calciatore con cui abbia giocato nella mia carriera, De Gea il portiere più forte che abbia mai visto, anche se da compagno alla Fiorentina e non come avversario. Il mio prossimo obiettivo è riconquistare la maglia dell'Argentina, il sogno invece è vincere la Champions”.

“Il Flamengo mi voleva, ma io…"

Sull'addio alla Fiorentina: “L'interesse del Flamengo era molto concreto, pressavano molto per acquistarmi e avevano presentato un'offerta vera e propria alla Fiorentina, che aveva dato l'ok. La decisione però era mia e non me la sentivo di andare lì. Quanto all'ipotesi di un ritorno al River, se n'è parlato ma nessuno mi ha mai chiamato”.

“Non mi sono goduto al massimo Firenze”

Sul suo arrivo alla Fiorentina, invece: "La mia cessione è stata una delle più costose della storia del River, non so se è stata una pressione però sicuramente sentivo che dovevo giustificare in qualche modo quella spesa e questo mi ha impedito di godermi a pieno gli anni alla Fiorentina. Non sentivo di dover dimostrare qualcosa agli altri, ma soprattutto a me stesso.