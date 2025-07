Baroncelli giocherà in Serie C l'anno prossimo. Trovato l'accordo con un club umbro

Uno dei migliori giocatori per rendimento dell'ultima Fiorentina Primavera ha trovato l'accordo per andare a giocare nei professionisti. Si tratta del difensore Leonardo Baroncelli, che nella prossima stagione militerà in Serie C.

Ecco dove giocherà l'anno prossimo

Come riportato da Sportitalia, Fiorentina e Gubbio hanno infatti raggiunto un accordo per il trasferimento di Leonardo Baroncelli. Il difensore classe 2005 lascerà Firenze con la formula del prestito e si trasferirà in Umbria per la prima esperienza fra i professionisti. Un grosso in bocca al lupo al ragazzo, uno dei pilastri della Primavera di Galloppa.