Ancora niente allenamento per i soliti quattro, oggi out anche Kean e Terracciano. E Palladino va di talkie

Seduta di allenamento pomeridiana aperta al pubblico per la Fiorentina al Viola Park. Oltre ai soliti assenti (Nzola, Ikone, Pierozzi e Sabiri), oggi non si sono allenati in gruppo neanche Terracciano e Kean, entrambi hanno svolto lavoro individuale programmato.

Il programma della seduta

Per quanto riguarda l'allenamento, dopo la prima fase di riscaldamento ed esercizi utili al possesso, è stata svolta una partitella. Prima a tutto campo, poi a campo ridotto. A seguire alcuni scatti raccolti da Fiorentinanews.com dalla seduta odierna:

Nota di colore: uso del walkie talkie da parte di Mister Palladino per comunicare con i suoi, tanti collaboratori.

Il gruppo si disseta sotto gli sguardi attenti di alcuni tifosi