Italiano pronto a confezionare un'altra sorpresa: Prove tecniche di convivenza

Quarta come uomo in più per la Fiorentina. Abbiamo visto come l'argentino possa mettere in difficoltà gli avversari con le sue incursioni.

Ma, secondo La Nazione, questa potrebbe non essere l’unica sorpresa che Italiano ha confezionato (e confezionerà). A stagione in corso potremo vedere Nzola come punta centrale di ruolo e Beltran come seconda punta, o magari ’dietro’ all'ex Spezia con Bonaventura a riposo.

Prove tecniche di convivenza dunque tra i due che per il momento si sono visti assieme solo nella parte finale di Udinese-Fiorentina.