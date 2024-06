Barak: "Io capitano, un segnale di fiducia nei miei confronti. Il mio ruolo continua a cambiare"

In assenza di Tomáš Souček, il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, è diventato capitano della Repubblica Ceca nella partita giocata contro Malta (nella quale ha anche segnato).

“Un segnale di fiducia nei miei confronti”

"E' un segnale di fiducia nei miei confronti - ha detto Barak - lo apprezzo molto. In generale sono molto contento dell'atmosfera che c'è in squadra. Questo della fascia è un fatto secondario"

E poi ha detto: "Oggi non è facile battere nessuno con un margine simile (la partita contro Malta è terminata 7-1 ndr). Sono molto contento per tutti i ragazzi che hanno fatto una grande prestazione. La mentalità che si sta costruendo qui è molto importante. Spero che arriveremo agli Europei con la testa ben impostata".

Un ruolo che cambia

E inoltre: "Sono molto ottimista, ho molta fiducia in questa squadra, non voglio esagerare nei proclami, ma abbiamo delle ambizioni. Il mio ruolo continua a cambiare con l'età, anche con le partite giocate. Sento che devo adeguarmi a questo ruolo e aiutare la squadra in tutte le situazioni".