Lasciato alle spalle il mercato (o quasi), la Fiorentina potrà concentrarsi anche sulla questione rinnovo contrattuale di alcuni giocatori, rimasti in bilico negli scorsi mesi.

Tra questi c'è anche il centrocampista, Rolando Mandragora. Della sua situazione ha parlato il suo procuratore, Stefano Antonelli, intervenuto su Sportitalia.

“Tante chiamate per lui”

“Le chiamate per lui sono arrivate e sono state tutte piacevoli - ha detto Antonelli - Italiano, De Zerbi, ma anche l'interessamento di Conte, sono attestazioni importanti. Però Rolando ha preferito continuare il suo percorso all'interno della Fiorentina, perché ci crede ed è convinto che si possa trovare un accordo per rinnovare il contratto”.

In azzurro già da ottobre?

Ci sono anche prospettive azzurre per Mandragora, almeno a detta del suo agente: “Dopo la fine dello scorso campionato, ci sono state delle chiamate da parte di Gattuso e c'è stato un dialogo tra Rolando e il selezionatore azzurro. C’è grande stima e c'è la possibilità che possa essere convocato con l'Italia fin dalla prossima finestra di ottobre”.