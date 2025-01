Kouamé ha richieste: dalla gradita destinazione Empoli (per motivi familiari) al possibile scambio con il Torino

Tra i nomi in uscita della Fiorentina in questa finestra invernale c'è anche Christian Kouamé. L'attaccante ivoriano è da tempo con le valige in mano alla ricerca di una nuova sistemazione, nonostante le richieste per lui non manchino.

Come scrive La Nazione, sull'attaccante ivoriano c'è l'interesse sia dell'Empoli che del Torino, ma anche il Cagliari ha messo gli occhi su di lui. L'opzione toscana permetterebbe al giocatore di non spostare la sua famiglia, ormai ambientata a Firenze, mentre al momento sembra tutto fermo il possibile scambio con i granata con Antonio Sanabria.

L'attaccante spagnolo ha accettato di buon grado l'opzione viola, ma adesso sta aspettando lo sviluppo della situazione. E dal canto suo Vanoli ieri ha ribadito: “E' un giocatore del Toro”.