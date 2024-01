Intanto il Milan va verso un nuovo stadio a San Donato: "Milano protagonista nel progetto, una grande responsabilità"

Il tema nuovo stadio, per Firenze e la Fiorentina, è molto delicato. Ne ha parlato, per altro, poco fa il sindaco Dario Nardella. Intanto, a Milano, cresce la convinzione di poter realizzare un progetto insieme al Milan, che valuta concretamente il trasferimento da San Siro a un nuovo impianto, a San Donato Milanese.

Ne parla il sindaco del Comune, Francesco Squeri; dichiarazioni riportate da Calcioefinanza.it: “Il progetto dello stadio a San Donato è una delle grandi vere dimostrazioni dell’identità comune della Città Metropolitana, perché l’opportunità e la responsabilità di questa opera è per tutto il territorio e non certo solo per il nostro Comune. Sono sicuro che, al netto di alcune affermazioni che leggo oggi, sia la Città di Milano che la Città Metropolitana saranno protagonisti di questo percorso verso il 2028”.

Ne parla anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: “Abbiamo un ruolo in cui partecipiamo formalmente all’iniziativa, daremo tutta la nostra collaborazione: quello che ho sempre detto è che il Milan è un club di un certo livello e che ha la necessità, come l’Inter, di avere uno stadio da cui ricavare ulteriori introiti e altre possibilità di sviluppo del business. Credo che se questa à la scelta del Milan, per noi non può che andare bene”.