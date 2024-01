Nardella: "Tutti parlano, noi lavoriamo per trovare una soluzione. Nei prossimi giorni novità sullo stadio della Fiorentina"

Torna a parlare il Sindaco di Firenze

Questa mattina, a margine di un evento a Firenze, il sindaco Dario Nardella ha promesso novità imminenti sullo stadio Franchi, casa della Fiorentina.

‘No comment su Salvini al Viola Park’

“Tutti parlano dello stadio, io preferisco stare in silenzio e lavorare. Ne ho sentite talmente tante da parte di tutti che mi pare inutile aggiungere altre parole. Noi stiamo andando avanti per la nostra strada con l'obiettivo di trovare una soluzione, nei prossimi giorni vi faremo sapere. Salvini al Viola Park? Non lo commento nemmeno”.