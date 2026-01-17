Tra le tante istituzioni che hanno voluto ricordare Rocco Commisso dopo la prematura scomparsa, c'è anche l'Assessore allo sport della città di Firenze Letizia Perini ha voluto esprimere tutta la sua sentita vicinanza. Queste le sue dichiarazioni a Lady Radio:

“Siamo tutti addolorati dalla scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Devo dire che, pensando questa mattina al presidente, mi è venuto in mente innanzitutto la sua determinazione, ma poi anche la forte volontà che lui aveva di trasmettere a tutti un grande entusiasmo e la voglia di crescere sempre di più. Anche il Viola Park è l'emblema di questo: lui ha voluto fortemente una casa per la Fiorentina. Sappiamo tutti benissimo quanto questo sia stato anche un grande gesto di generosità verso la città di Firenze, cosi facendo ha creato un luogo meraviglioso: sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista qualitativo, all'avanguardia con i più alti standard mondiali”.

“Commisso è stato un presidente molto legato alla città di Firenze oltre che alla Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Ricordo benissimo anche il giorno in cui ha fatto il magnifico messere per una delle partite del calcio storico. Devo dire che era molto legato a Firenze: quando 7 anni fa ha scelto la nostra città e la nostra squadra per intraprendere questo percorso, poi ha voluto legarsi a noi profondamente. Ha sempre inoltre dimostrato grande impegno, anche in questi mesi in cui purtroppo non poteva piu tornare a Firenze. Nonostante tutto abbiamo sempre sentito la sua vicinanza e la sua attenzione nei confronti della squadra, che spesso ha avuto bisogno di lui”.

“Nonostante tutto ci sono stati sempre ottimi rapporti tra comune e società”

Ha poi concluso: “Noi come amministrazione comunale abbiamo sempre avuto dei buonissimi rapporti con lui e con la moglie Catherine, sia a livello umano che professionale. Anche la moglie si è dimostrata molto attaccata tanto che a Pasqua scorsa ha voluto partecipare alla classica messa ed assistere allo scoppio del carro in Piazza Duomo. C'è stato un bellissimo rapporto e abbiamo sempre cercato di lavorare insieme per il bene di tutti. Probabilmente ultimamente si erano forse un po raffreddati i rapporti, ma noi abbiamo sempre cercato di portare avanti quello che era giusto per la città”.