La Fiorentina nelle mani di Catherine: resistenza in onore di Rocco o la cessione. A Firenze palla a Ferrari, Stephan... e Paratici

E' l'ennesima riorganizzazione, anche se stavolta molto meno improvvisa rispetto alle tragedie che hanno colpito Firenze negli ultimi anni, quella a cui il club viola si dovrà sottoporre. E' scomparso il patron Rocco Commisso, il vertice della società, e sul banco c'è anche la prosecuzione dell'attività sportiva della Fiorentina. Sarà la moglie Catherine, naturale ereditiera, a scegliere il futuro del club, riporta il Corriere Fiorentino.

Da un lato la possibilità di provare a resistere, anche in onore del marito, e cercare fortuna nel mondo del calcio, dall'altro la possibilità concreta di passare la mano e cedere il club. Di certo a Firenze la situazione sarà gestita dal Dg Ferrari e dall'Ad Mark Stephan, sempre più presente in città. Il 4 febbraio invece arriverà Fabio Paratici, in veste di nuovo Ds e anche la sua presenza potrebbe significare un passaggio di proprietà alle porte.