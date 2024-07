Brekalo pensa solo alla Fiorentina, ma la permanenza è lontana. Il croato può rimanere in Serie A

“Josip Brekalo pensa solo alla Fiorentina e a impressionare Palladino in ritiro”: così il neo procuratore del croato, Dizdarevic, in merito al suo futuro. Nonostante gli ottimi presupposti, ipotizzare una sua permanenza è complicato.

Brekalo, futuro ancora in Serie A?

Brekalo può comunque rimanere in Serie A seguendo la concorrenza. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Monza è avanti a tutte in attesa di tentare l'offerta. Ma c'è anche il Genoa, che guarda in casa Fiorentina per regalare rinforzi a Gilardino.